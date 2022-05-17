مدفيديف يخسر في أول مباراة بعد عودته من الإصابة (فيديو)

سقط الروسي، دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا بكرة المضرب، في أول اختبار بعد عودته من الإصابة بخسارته اليوم الثلاثاء أمام الفرنسي ريتشارد غاسكيه في بطولة جنيف السويسرية.

وحسم غاسكيه المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و7-6، خلال ساعة و30 دقيقة.

وتعرض مدفيديف البالغ 26 عاما لإصابة بعد صعوده إلى ربع نهائي دورة ميامي الأمريكية في الثالث من أبريل الماضي، ليغيب عن بداية موسم الدورات الترابية.

ALLEZ GASQUET 🙌



🇫🇷 @richardgasquet1 takes out top seed Medvedev 6-2 7-6(5) for his first Top 2 win since April 2005!#gonetgenevaopenpic.twitter.com/cfkB8nXRLy — Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2022

وفي وقت سابق اعتبر مدفيديف، الذي صعد لفترة قصيرة إلى المركز الأول في التصنيف العالمي، أن المشاركة في بطولة جنيف تعتبر استعدادا جيدا للمشاركة في بطولة "رولان غاروس" التي تنطلق بعد 5 أيام، ولكن مشواره توقف عند الدور الثاني بعد إعفائه من الدور الأول كونه المصنف الثاني عالميا.

المصدر: rsport.ria.ru