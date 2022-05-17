هوفنهايم الألماني يتخلى عن مدربه

أعلن نادي هوفنهايم الألماني اليوم الثلاثاء التخلي عن مدربه سيباستيان هونيس بعد فشل الفريق في نيل مركز مؤهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية الثلاث بعد أن حل تاسعا في "البونسليغا".

وقال المدير الرياضي لهوفنهايم ألكسندر روزن: "أعربنا في الأشهر القليلة الماضية بوضوح عن امتناننا لسيباستيان هونيس، ولهذا السبب لم يكن القرار سهلا علينا"، مضيفا: "يجب الاعتراف بأن النتائج والأحداث التي حصلت في الشهرين الماضيين طغت على العديد من الجوانب الإيجابية".

#TSG Hoffenheim and Manager Sebastian #Hoeneß have parted company by mutual agreement. pic.twitter.com/pmbx0XGZEg — TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) May 17, 2022

وأنهى هوفنهايم الموسم بخسارة قاسية السبت الماضي على يد بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 1-5، ما جعله متخلفا بفارق 6 نقاط عن المركز المؤهل إلى مسابقة "كونفرنس ليغ" (دوري المؤتمر الأوروبي)، وذلك بعدما كان رابع الترتيب في منتصف مارس قبل أن تتراجع نتائجه وصولا الى إنهاء الموسم بثلاث هزائم متتالية تلقى خلالها 13 هدفا.

وبات هونيس الذي احتفل في 12 مايو الحالي بميلاده الـ40 والذي وصل إلى هوفنهايم في يوليو 2020 بعدما كان مدرب الفريق الرديف لبايرن ميونيخ، رابع مدرب في الدوري الألماني يفترق عن ناديه في غضون أربعة أيام.

وأعلن كل من النمساوي أدي هيوتر وماركوس فاينتسييرل السبت الرحيل عن مونشنغلادباخ وأوغسبورغ تواليا، ثم اتخذ فولفسبورغ أمس الأول قرار إقالة فلوريان كوهفيلت.

المصدر: أ ف ب