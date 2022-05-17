دي ماريا يقترب من الرحيل عن سان جيرمان ليخوض تجربة إيطالية

ذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الأرجنتيني آنخيل دي ماريا بصدد الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي والانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الماضية أن إدارة يوفنتوس توصلت لاتفاق مبدئي مع دي ماريا الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي نهاية الموسم الجاري، يقضي بانضمام النجم الأرجنتيني إلى فريق "السيدة العجوز" لموسمين براتب سنوي 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو مكافأة توقيع.

Angel Di Maria will join Juventus after his PSG contract expires this summer 🖤🤍 pic.twitter.com/YxVOBJgjkw — GOAL (@goal) May 17, 2022

ولعب آنخيل دي ماريا في صفوف باريس سان جيرمان 7 مواسم، سجل خلالها 91 هدفا في 294 مباراة بمختلف المسابقات.

يذكر أن دي ماريا البالغ 34 عاما لعب أيضا في أوروبا مع ريال مدريد الإسباني 190 مباراة، وبنفيكا البرتغالي 119 مباراة، ومانشستر يونايتد الإنجليزي 32 مباراة.

Mate, fede, famiglia e palestra: così Ángel Di María cura ogni giorno fisico e mente https://t.co/MscoC2przc — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) May 17, 2022

المصدر: وكالات