الروسية ماكاروفا تصعد إلى الدور الثاني من بطولة ستراسبورغ للتنس (فيديو)
تأهلت الروسية يكاتيرينا ماكاروفا إلى الدور الثاني من بطولة ستراسبورغ الفرنسية لكرة المضرب بفوزها اليوم الثلاثاء على الرومانية سورانا كيرستيا بمجموعتين لواحدة.
وخسرت ماكاروفا المجموعة الأولى بنتيجة 6-1، قبل أن تنتفض وتقلب الطاولة على منافستها بفوزها بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 6-3 و6-2، لتحسم المباراة لمصلحتها خلال ساعة واحدة و34 دقيقة.
First main-draw win on Tour and a BIG one at that 🎊— wta (@WTA) May 17, 2022
Qualifier Ekaterina Makarova (no relation) comes from a set down to oust No.3 seed Cirstea in Strasbourg!#IS22pic.twitter.com/yphkreBjjB
وستواجه ماكاروفا في الدور المقبل، الفرنسية أوكيان دودين الفائزة بدورها على الكرواتية آنا كونيوخ بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-2 و1-6 و7-5.
المصدر: sportbox.ru