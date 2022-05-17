ميسي يسعى لشراء نادي إنتر ميامي قبل الانتقال إليه

ذكرت صحيفة "ماركا" أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يخطط للاستثمار في عالم كرة القدم وشراء أسهم في نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وارتبط نجم باريس سان جيرمان الحالي بالانتقال إلى الدوري الأمريكي بعد أن يضع حدا لمسيرته في الملاعب الأوروبية، ويعد إنتر ميامي الأكثر اهتماما بالتعاقد معه، علما أن هذا النادي مملوك حاليا لديفيد بيكهام أسطورة الكرة الإنجليزية.

🚨 Lionel Messi is set to head to MLS in 2023.



The Argentine will spend next season at PSG before leaving European football and buying 35% of Inter Miami and joining David Beckham’s franchise. There is a total agreement between both parties.



(Source: @Alex_candal) pic.twitter.com/cxnyNXrK7I — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 17, 2022

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ووفقا لتقرير قناة DirecTV، سيبقى ليونيل ميسي لموسم آخر مع باريس سان جيرمان، ثم سيرحل عن النادي في صيف 2023، ومن المتوقع أن تكون وجهته الأخيرة إلى الدوري الأمريكي.

وأضاف التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سينتقل للعب مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، لكن قبل أن يفعل ذلك، سيقوم بشراء 35% من أسهم النادي، كتجربة أولى له كمستثمر في عالم الأندية.

وقال خورخي ماس، المدير التنفيذي لإنتر ميامي ، لصحيفة "ميامي هيرالد" في فبراير الماضي: "لا يزال ليو ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومهاراته لم تتضاءل".

المصدر: marca