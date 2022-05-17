رسميا.. كاف يحسم الجدل ويعلن موعد وملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا عن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، في المغرب.

ونشر "كاف" عبر موقعه الرسمي تأكيدا بأن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 30 مايو الجاري.

وكان الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائي بنتيجة (6-2) في مجموع المباراتين، بينما حجز الوداد مقعده في نهائي البطولة بعد تغلبه على بترو أتلتيكو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وتصاعدت الأزمة بين النادي الأهلي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث قرر مسوؤلو القلعة الحمراء تقديم شكوى رسمية في المحكمة الرياضية الدولية، يطلب فيها إلغاء قرار "كاف" إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب على ملعب محمد الخامس للعام الثاني على التوالي، مطالبين بتوفير العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد "كاف" على إقامة نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا، يوم الجمعة المقبل 20 مايو الجاري.

ووصل فريقا نهضة بركان المغربي وأورلاندو بايرتس إلى نهائي كأس الكونفيدرالية.

المصدر: "وكالات"