أول لاعب كرة بريطاني يعلن مثليته منذ عقود

أعلن جاك دانييلز لاعب نادي "بلاكبول"عن مثليته الاثنين، بعدما وقع مؤخرا عقدا مع فريق المحترفين، ليصبح أول لاعب كرة قدم بريطاني يعلن عن مثليته منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقال اللاعب البالغ 17 عاما مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية إنه يأمل أن يصبح قدوة للآخرين، وأن يكون هناك بطولة للمثليين في عالم كرة القدم مستقبلا.

وأضاف: "بالطبع، أنا أدرك أنه ستولد ردة فعل لهذا الأمر وبعضه قد يكون معاديا للمثليين، سواء في الملاعب أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد أنه: "من السهل على الناس أن يستهدفوا (اللاعبين)، بالشكل الذي أراه خلال لعبي كرة القدم، حيث يصيحون علي، لكنهم يدفعون لمشاهدتي وأنا ألعب وأعيش حياتي وأحصد المال منه، لذا أصرخوا كما شئتم، لن يشكل ذلك فرقا".

وتابع: "لن أمنع الناس من قول تلك الأمور، أحتاج فقط إلى أن أتعلم كيف أمنع ذلك من التأثير علي، آمل بأنه بإعلان مثليتي، أن أصبح قدوة وأن أساعد الآخرين، الذين يودون الإعلان عن مثليتهم، إن أرادوا ذلك".

وختم: "أنا أبلغ 17 عاما فقط، لكني أوضحت بأن هذا ما أود فعله وإن كان، بإعلاني عن مثليتي، سينظر إلي الآخرون ويشعرون أن بإمكانهم القيام بالأمر ذاته، فإن ذلك سيكون مذهلا".

🔔 | 17-year-old Blackpool FC footballer Jake Daniels has come out as gay.



More below: pic.twitter.com/Gkg5ANr3Jh — LADbible (@ladbible) May 16, 2022

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بدورها غردت منظمة تمثيل اللاعبين المحترفين "FIFPRO" عبر "تويتر": "نحن فخورون بقرار جاك دانييلز، مشاركة قصته. لا يجدر على أحد أن يخفي حقيقته. شكرا لزملاء جاك بالفريق والنادي الذي يدعمه ويؤازر مجتمع الميم".

ووقع دانيلز عقدا احترافيا مع نادي بلاكبول الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في فبراير ولعب في المباراة النهائية للفريق هذا الموسم بعد تسجيله 30 هدفا لفريق شباب بلاكبول وقيادة الفريق إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

وكان جاستن فاشانو، أول لاعب كرة قدم أعلن عن مثليته عام 1990، لكنه انتحر بعمر 37 عاما، بعد 8 سنوات على إعلان مثليته أمام الصحافة.

ومنذ فاشانو لم يعلن أي لاعب خلال سنوات ممارسة الرياضة مثليته، وكان لاعب "أستون فيلا" السابق، توماس هيتزلبيرغر، ولاعب "هول سيتي"، توماس بيتي، أعلنا عن ميولهما الجنسية، ولكن بعد الاعتزال.

المصدر: skysports