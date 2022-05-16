إيقاف نجم الاتحاد السعودي فهد المولد 18 شهرا لوقوعه في المحظور

أصدرت لجنة الرقابة على المنشطات في السعودية قرارا بإيقاف مهاجم فريق اتحاد جدة، فهد المولد، لمدة 18 شهرا اعتبارا من 28 مارس 2022، بسبب تناوله مادة محظورة.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن "المادة المحظورة هي فورسويميد وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

#عاجل | اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات توضح أن فهد المولد استخدم مادة Furosemide وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات https://t.co/Y1VIR1FG6a — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) May 16, 2022

ويسري قرار إيقاف المولد داخليا وخارجيا على أن تكون عودة اللاعب للتدريبات خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته.

وأضاف البيان أن العقوبة قابلة للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ صدورها.

⚽️ ستكون عودة لاعب #الاتحاد (( #فهد_المولد )) من جديد إلى الملاعب يوم 28 سبتمبر 2023م https://t.co/6CFGKAnjYS — علاء سعيد (@alaa_saeed88) May 16, 2022

وكانت اللجنة قررت إيقاف المولد في 28 مارس الماضي بشكل مؤقت بعد تناوله لمادة محظورة لحين فحص العينة الثانية والاستماع لأقواله، لكنه تنازل عن حقه بتحليل العينة الثانية، ليصدر قرار الإيقاف لعام ونصف العام.

المصدر: أ ف ب