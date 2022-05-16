 
مباشر

وكيل غاريث بيل يؤكد رحيله عن ريال مدريد.. ويحدد وجهته

الرياضة

وكيل غاريث بيل يؤكد رحيله عن ريال مدريد.. ويحدد وجهته
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t17j

أكد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل مهاجم ريال مدريد الإسباني، قرب رحيل اللاعب البالغ 32 عاما عن الفريق الملكي.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وقد اتخذ بطل "الليغا" قرارا بعدم التجديد له.

وأكد بارنيت خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن بيل سيغادر ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري ورجح فكرة عودته إلى الدوري الإنجليزي.

وغاب بيل عن معظم مباريات ريال مدريد هذا الموسم، سواء بداعي الإصابة، أو لتفضيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الدفع بمهاجمين آخرين في المباريات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا