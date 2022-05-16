وكيل غاريث بيل يؤكد رحيله عن ريال مدريد.. ويحدد وجهته

أكد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل مهاجم ريال مدريد الإسباني، قرب رحيل اللاعب البالغ 32 عاما عن الفريق الملكي.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وقد اتخذ بطل "الليغا" قرارا بعدم التجديد له.

وأكد بارنيت خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن بيل سيغادر ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري ورجح فكرة عودته إلى الدوري الإنجليزي.

Gareth Bale's agent Jonathan Barnett confirms he'll leave Real Madrid after the season: "His return to English football is likely." pic.twitter.com/dqoA8RYdaQ — B/R Football (@brfootball) May 16, 2022

وغاب بيل عن معظم مباريات ريال مدريد هذا الموسم، سواء بداعي الإصابة، أو لتفضيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الدفع بمهاجمين آخرين في المباريات.

المصدر: وكالات