الروسي خاتشانوف يصعد إلى الدور الثاني من بطولة ليون الفرنسية للتنس

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثاني من بطولة ليون الفرنسية لكرة المضرب بعد تغلبه اليوم الاثنين على الفرنسي جيل سيمون بمجموعتين دون مقابل.

وحسم خاتشانوف المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-1 و6-4، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

Карен Хачанов вышел во второй раунд теннисного турнира в Лионе, обыграв завершающего карьеру 37-летнего француза Жиля Симона — 6:1, 6:4https://t.co/zvfYxKjpJPpic.twitter.com/jVT54GonN8 — РИА Новости Спорт (@rsportru) May 16, 2022

وسيواجه النجم الروسي البالغ 25 عاما في الدور المقبل من البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، السلوفاكي أليكس مولتشان الفائز بدوره على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-4 و6-4.

Alex Molcan defeats Jo-Wilfried Tsonga 6-4 6-4 in Lyon.



See you in Paris for one last time, @tsonga7! 🙌@OpenParcARA | #OpenParcpic.twitter.com/PBXW2H2uql — ATP Tour (@atptour) May 16, 2022

يذكر أن سيمون البالغ 37 عاما أعلن مؤخرا اعتزاله عالم الكرة الصفراء بنهاية الموسم الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru