الروسي مدفيديف جاهز للعودة إلى ملاعب "الكرة الصفراء"

عبّر الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا بكرة المضرب، عن جهوزيته للعودة إلى الملاعب والتحضير لبطولة رولان غاروس، بعد ابتعاده الشهر الماضي بسبب إجراء جراحة لمعالجة فتق.

وتعرض مدفيديف البالغ 26 عاما لإصابة بعد صعوده إلى ربع نهائي دورة ميامي الأمريكية في الثالث من أبريل الماضي، ليغيب عن بداية موسم الدورات الترابية.

وقال مدفيديف قبل مشاركته في دورة جنيف السويسرية: "بدايتي على الأراضي الترابية ليست سهلة. لذا سيكون من الجيد الإعداد خلال إحدى الدورات".

وأضاف: "أنا بحالة جسدية جيدة، أشعر بالجاهزية".

"I feel great; physically I'm feeling ready" - Daniil Medvedev shares positive news about his comeback ahead of French Open https://t.co/BUKqjeJgOo — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) May 16, 2022

واعتبر مدفيديف، الذي صعد لفترة قصيرة إلى المركز الأول في التصنيف العالمي، أن المشاركة في دورة جنيف ستكون مناسبة لخوض ثانية البطولات الكبرى، حيث يتعين على الفائز تخطي خصمه بثلاث مجموعات في المباراة الواحدة.

وأعفي مدفيديف من خوض الدور الأول ويلاقي في الثاني الفرنسي ريتشار غاسكيه أو الأسترالي جون ميلمان غدا الثلاثاء.

المصدر: أ ف ب