ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد في الموسم المقبل (فيديو وصور)

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن القميص الأساسي الذي سيرتديه فريق كرة القدم خلال الموسم المقبل.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، إن تصميم القميص كلاسيكي بلمسات عصرية، حيث تم دمج اللون الأبيض التقليدي مع اللون الأرجواني.

وأضاف أن القميص يتضمن في الجزء الداخلي من الياقة، المزودة بأزرار، شعارا يحتفل بمرور 120 عاما على تأسيس الفريق الملكي.

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وشارك من نجوم الريال في تقديم القميص الجديد: كريم بنزيما ودافيد ألابا وناتشو وفيرلاند ميندي ومارسيلو.

يذكر أن ريال مدريد توج هذا الموسم بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه، كما تأهل إلى المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا حيث سيتنافس على رفع كأس البطولة القارية العريقة مع ليفربول الإنجليزي في الـ28 من مايو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: وكالات