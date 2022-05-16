البرتغالي بيسيرو مدربا جديدا للمنتخب النيجيري

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم في بيان رسمي، تعيين البرتغالي جوزيه سانتوس بيسيرو مدربا جديدا للمنتخب بعد ستة أسابيع من استقالة الجهاز التدريبي السابق.

وقال الاتحاد النيجيري في بيانه، إن تعيين المدرب البالغ 62 عاما يسري بمفعول فوري في انتظار توقيع شروط العقد.

وأضاف البيان أن بيسيرو الذي لعب كمهاجم خلال مسيرته الكروية "يتمتع بخبرة واسعة ومتنوعة في تدريب الأندية الكبرى والمنتخبات الوطنية على امتداد أربع قارات مختلفة، وهي أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية".

NFF appoints José Peseiro as Head Coach of Super Eagles https://t.co/g38gUzEz7Jpic.twitter.com/nrpbfpsQWa — The NFF 🇳🇬 (@thenff) May 15, 2022

وسيقود المدرب الجديد منتخب نيجيريا في المباراتين الوديتين المقبلتين مع المكسيك والإكوادور، بعدما ترك منصبه كمدرب لمنتخب فنزويلا في أغسطس الماضي لعدم تلقيه راتبه على مدى سنة.

وقال الاتحاد إن بيسيرو سيكون مدعوما بجهاز فني يضم المهاجمين الدوليين النيجيريين السابقين فينيدي جورج وإيكي شورونمو وساليسو يوسف.

واستقال المدرب السابق للمنتخب النيجيري، أوغوستين إيغوافوين في مارس الماضي، بعد الفشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022، بعدما أقصتهم غانا بقاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض.

وكانت هذه المرة الأولى التي تفشل فيها نيجيريا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم منذ العام 2006.

وانتقدت حينها الجماهير النيجيرية الأسلوب التكتيكي للمدافع الدولي السابق إيغوافوين البالغ 56 عاما والذي تم تعيينه مدربا للمنتخب بصفة مؤقتة في ديسمبر الماضي، عقب إقالة الألماني-الفرنسي غيرنوت رور.

المصدر: أ ف ب