كلوب يكشف سر عدم خسارة ليفربول لركلات الترجيح

كشف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن السبب الذي وقف وراء فوز فريقه بلقب كأس إنجلترا، بتفوقه على تشلسي 6-5 في ركلات الترجيح، مجددا سيناريو نهائي كأس الرابطة أمام الفريق اللندني.

وجاء تتويج ليفربول، السبت، بلقب كأس إنجلترا، للمرة الثامنة في تاريخه.

وكان "الريدز" حقق لقب كأس الرابطة بعد فوزه على تشيلسي في فبراير الماضي بركلات الترجيح أيضا (11-10) بعد ماراثون استثنائي.

وأعاد كلوب هذه الانتصارات إلى استعانته بفريق ألماني من علماء الأعصاب، ساعدوه على تحسين أداء ضربات الترجيح للاعبي الفريق.

وقال كلوب عقب مواجهة السبت أمام تشيلسي: "في النهاية، نعلم جميعا أن ركلات الترجيح هي مثل دولاب الحظ، هذا هو الوضع، لكننا فعلناها مرة أخرى".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "4-4-2": "لقد تواصلوا (علماء الأعصاب) معنا قبل بضع سنوات. وقالوا: يمكننا تدريب ضربات الجزاء".

وتابع: "قلنا حقا؟ هذا يبدو ممتعا، تعالوا. لذا هذه الكأس لهم، تماما مثل كأس الرابطة".

When you beat Chelsea in a league cup final on penalties and then decide to do it again in the FA cup final for a laugh pic.twitter.com/Escmfe2w1Q — KLOPP 2026 🇩🇪 (@ThoseScouseLads) May 15, 2022

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يذكر أن الفرق والمنتخبات الألمانية تعد بين الأكثر نجاحا في تسديد ركلات الترجيح، وعلى سبيل المثال لم يخسر المنتخب الألماني الأول "المانشافت" أي مواجهة بركلات الترجيح في بطولات كأس العالم من قبل.

ويعد كأس إنجلترا هو اللقب الثاني لليفربول هذا الموسم في سعيه إلى رباعية تاريخية كونه بلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي ريال مدريد الإسباني في 28 مايو الحالي في باريس.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب البريميرليغ بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر حامل اللقب، وله مباراة مؤجلة أمام ساوثهامبتون.

المصدر: "وكالات"