تركي آل الشيخ عينه على أغلى لاعب سعودي

وضع نادي ألميريا الإسباني الذي يمتلكه تركي آل الشيخ وزير رئيس هيئة الترفيه السعودية، لاعب الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري ضمن أولوياته بالتعاقدات خلال الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة "مكة" السعودية أن نادي ألميريا الإسباني يرغب في التوقيع مع الدوسري خلال سوق الفترة المقبلة إما بالإعارة أو شراء المدة المتبقية من عقده، حال نجح في العودة إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ويتصدر ألميريا جدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية برصيد 79 نقطة وبفارق نقطتين عن إيبار و4 نقاط عن بلد الوليد قبل جولتين من النهاية.

ويحتاج الفريق إلى 3 نقاط من مباراتين المتبقيتين لضمان العودة رسميا إلى الليغا، حيث يتأهل البطل ووصيفه مباشرة فيما يدخل صاحب المركز الثالث ملحق الصعود.

وسيواجه فريق آل الشيخ ، نظيره ألكوركون السبت القادم في ملعبه، ومن ثم سيختتم الموسم باللعب ضده ليغانيس خارج ملعبه يوم 29 مايو الجاري.

وجدد الهلال عقد نجمه الدوسري مؤخرا حتى عام 2025، مقابل 52 مليون ريال، بواقع 13 مليون سنويا، ليصبح أغلى لاعب محلي في الدوري السعودي، لكن يبدو أن ذلك لن يمنع اللاعب من الرحيل عن فريقه الصيف القادم خاصة مع الحديث عن وصول عرض أوروبي.

وخاض الدوسري البالغ 30 عاما، سابقا تجربة قصيرة مع فياريال في الدوري الإسباني قبل نهائيات كأس العالم 2018، إلا أن تلك التجربة لم تستمر طويلا وعاد بعد 6 أشهر للهلال.

المصدر: صحيفة "مكة"