على خلفية إقصاء الروس.. دجوكوفيتش لا يشجع مقاطعة بطولة ويمبلدون

أكد نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، أنه لا يشجع على مقاطعة بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، على خلفية إقصاء اللاعبين الروس والبيلاروس من نسخة هذا العام.

ورغم أن المصنف أول عالميا أعلن معارضته لقرار إقصاء اللاعبين الروس، واصفا إياه الشهر الماضي بـ"الجنوني"، اعتبر الصربي أن "المقاطعة عدوانية جدا، برأيي هناك حلول أفضل يمكننا الوصول إليها".

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ولم يحدد "دجوكر" خلال المؤتمر الصحفي بعد تتويجه بلقبه السادس في دورة روما للماسترز، يوم الأحد، إثر فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، ما هي الحلول التي يفكر بها، ولكنه كرر أنه لا يوافق على المقاطعة، قائلا: "الرياضيون يمارسون الرياضة، إذا تم استبعادهم من الرياضة لمجرد أنهم ينتمون إلى بلد معين، فهذا قرار سيء".

وتابع المتوج بـ20 لقبا كبيرا :"نحن بحاجة إلى القليل من الحوار مع ويمبلدون. أنا لا أشارك في المناقشات مثلما كنت قبل عشر سنوات، ولا أتحدث مع (منظمي) ويمبلدون، ولكن قيل لي إنهم صارمون للغاية".

وأعلن منظمو البطولة الانجليزية في 20 أبريل الفائت عن إقصاء اللاعبين الروس والبيلاروس من نسخة هذا العام التي تقام بين 27 يونيو والعاشر من يوليو، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وانتقدت رابطتا اللاعبين المحترفين "ايه تي بي" والمحترفات "دبيلو تي ايه" هذا القرار بشدة.

المصدر: "أ ف ب"