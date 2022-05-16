الأهلي المصري يحسم قراره بشأن خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا على الأراضي المغربية

أعلن الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موقفه النهائي من خوض المباراة النهائية للمسابقة أمام الوداد البيضاوي في المغرب نهاية الشهر الحالي.

وأصدر النادي المصري، بيانا رسميا، أكد خلاله خوضه المباراة سواء أقيمت في المغرب أمام الوداد المغربي أو خارجه، تفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التراجع عن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وجاء في البيان إن الأهلي قرر "خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال في أي ملعب داخل القارة الإفريقية، انطلاقا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه".

وأضاف: "يتمسك النادي الأهلي بحقوقه المشروعة في مطالبة الاتحاد الإفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين".

ثمانية قرارات لمجلس إدارة الأهلي بخصوص ملعب نهائي دوري الأبطال pic.twitter.com/d89U7hDSML — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 15, 2022

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وأكد الأهلي اعتزازه بعلاقته الطيبة بكل الأندية المغربية. وقال إنها ليست طرفا في الأزمة، وإن موقف النادي موجه ضد كاف فقط.

وقال صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة إفريقيا برصيد عشر مرات إنه سيستمر في إقامة الدعوى لدى المحكمة الرياضية، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب النهائي للكشف عن كواليس قرار كاف "والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف".

وكان الأهلي فاز باللقب العام الماضي بعد التفوق على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في مباراة نهائية أقيمت أيضا في المغرب.

واعترض الأهلي في الأيام الماضية على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" المتأخر بإقامة النهائي في المغرب أمام الوداد البيضاوي المغربي، وطالب بإقامته في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.

ورغم الاحتجاجات تمسك "كاف" بموقفه بإقامة المباراة يوم 30 مايو الجاري، وبرر أنه تلقى طلبين في وقت سابق باستضافة النهائي من المغرب والسنغال، بينما لم تطلب مصر التنظيم.

المصدر: twitter/AlAhly