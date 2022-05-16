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بنزيما يحصد جائزة جديدة بعد موسمه التاريخي

الرياضة

بنزيما يحصد جائزة جديدة بعد موسمه التاريخي
AFP
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حصد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني جائزة أفضل لاعب فرنسي بالدوريات الأجنبية، مساء الأحد، المقدمة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وفاز بنزيما بالجائزة للعام الثالث على التوالي، متفوقا على كل من عثمان ديمبلي (برشلونة)، وثيو هرنانديز ومايك مينان (ميلان)، ونجولو كانتي (تشيلسي).

وتألق بنزيما بقميص ريال مدريد في الموسم الحالي، وقاد الفريق الملكي للفوز بلقب الدوري الإسباني والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض بنزيما 44 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي، ونجح النجم الفرنسي في تسجيل 44 هدفا، كما قدم 15 تمريرة حاسمة خلال مباريات الفريق الإسباني.

ويتصدر النجم الفرنسي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 27 هدفا، كما يتقدم قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا.  

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كما فاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي، هذا الموسم.

ونال جائزة أفضل مدير فني في الليغ وان، برونو جينيسيو، مدرب فريق رين.

كما فاز ويليام صليبة مدافع أولمبيك مارسيليا، بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2021.

المصدر: "وكالات"

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