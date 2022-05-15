نهضة بركان المغربي يبلغ نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

تأهل نادي نهضة بركان المغربي إلى نهائي الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب ضيفه مازيمبي من جمهورية الكونغو، إثر فوزه عليه (4-1) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء يوم الأحد.

وأحرز رباعية الفريق المغربي كل من بكر الهلالي والعربي الناجي، في الدقيقتين (10، 79) على الترتيب، ويوسف الفحلي هدفين في الدقيقتين (88 من ضربة جزاء، و90).

بينما سجل المهاجم الكونغو فيليبي كينزومبي هدف فريقه الوحيد، عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على الملعب البلدي لبركان.

وتفوق نادي نهضة بركان على فريق مازيمبي (4-2) بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الكونغولي بهدف وحيد.

وضرب نادي نهضة بركان موعدا في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية مع فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي الذي بلغ نهائي البطولة، رغم خسارته أمام ضيفه الأهلي طرابلس الليبي (0-1) اليوم الأحد، في إياب الدور نصف النهائي، نظرا لفوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين في ليبيا.

المصدر: RT