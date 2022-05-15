تسيسكا موسكو يتجرع هزيمة مريرة في كراسنودار

مني فريق تسيسكا موسكو بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه كراسنودار بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 قبل الأخيرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين نادي كراسنودار بالفضل في انتصاره للاعبه نيكيتا كريفتسوف الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

ورفع فريق كراسنودار رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، وانتزع المركز الرابع من تسيسكا موسكو، الذي تراجع إلى المرتبة الخامسة برصيد 47 نقطة.

المصدر: RT