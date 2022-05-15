ميلان يضع قدما على منصة التتويج

حقق فريق ميلان فوزا ثمينا على ضيفه أتالانتا بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدفي "الروسونيري" كل من المهاجم البرتغالي رفائيل لياو، والمدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقتين (57، و75) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 83 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن جاره اللدود ووصيفه إنتر ميلان، الذي يحل ضيفا على فريق كالياري في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في حين توقف رصيد أتالانتا عند 59 نقطة، وبقي في المرتبة الثامنة على سلم ترتيب الدوري "الكالتشيو".

المصدر: RT