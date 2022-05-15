غلطة الشاطر بألف.. رياض محرز ينعش آمال ليفربول (فيديو)

أهدر الجزائري رياض محرز فرصة قيادة فريقه مانشستر سيتي للفوز على مضيفه وست هام يونايتد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضرب وست هام يونايتد بقوة، وتقدم بهدفين متتاليين أحرزهما نجمه جارود بوين في الدقيقتين (24 و45) من زمن الشوط الأول.

وأدرك رد مانشستر سيتي التعادل بتسجيله هدفين متتاليين، الأول سجله لاعب جاك غراليش في الدقيقة 49، بينما جاء الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع التشيكي فلاديمير كوفال في الدقيقة 69 خطأ في مرماه.

بيب بعد إضاعة رياض محرز لضربة الجزاء 😓pic.twitter.com/G5t4ejGmdZ — Pep World (@Pepworld22) May 15, 2022

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 85، انبرى لها رياض محرز، لكنه أخفق في ترجمتها إلى هدف الفوز، وربما حسم اللقب لصالح فريقه.

بيب بعد إضاعة رياض محرز لضربة الجزاء 😓pic.twitter.com/G5t4ejGmdZ — Pep World (@Pepworld22) May 15, 2022

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واكتفى مانشستر سيتي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 90 نقطة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن وصيفه ليفربول، الذي سيحل ضيفا على نادي ساوثهامبتون يوم الثلاثاء المقبل، وسينعش "الريدز" آماله في حال الفوز على خصمه، وسيتأجل حسم لقب "البريميرليغ" إلى الجولة الأخيرة من الدوري.

في المقابل، رفع وست هام يونايتد رصيده إلى 56 نقطة ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأنعش آماله في انتزاع المركز السادس من مانشستر يونايتد، الذي يملك 58 نقطة.

المصدر: RT