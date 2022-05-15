الملاكم الروسي كوفاليف "العائد" يلحق الهزيمة الأولى بالبلغاري بوليف

تغلب بطل منظمة الملاكمة العالمية للوزن الخفيف الثقيل (WBO) السابق، الروسي سيرغي كوفاليف، على متحديه البلغاري ترفيل بوليف في النزال الذي جمعهما يوم السبت، في أمريكا.

وتمكن كوفاليف من هزيمة بوليف بالنقاط بقرار جميع الحكام، بواقع (97-93، 98-92، 98-92) في النزال الذي تألف من 10 جولات في فئة الوزن الخفيف الثقيل، وأقيم في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وعاد كوفاليف إلى حلبات الملاكمات لأول مرة من 2 نوفمبر 2019، عقب خسارته أمام البطل المكسيكي ساؤول ألفاريز "كانيللو" بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة.

وحقق سيرغي كوفاليف (39 عاما) انتصاره الـ35 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن (29 منها بالضربة القاضية)، مقابل تعادل واحد وأربع هزائم.

في المقابل، تجرع ترفيل بوليف (39 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد 16 انتصارا على التوالي.

المصدر: RT