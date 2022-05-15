ليفربول ينشر فيديو رائعا لاحتفالات لاعبيه مع مؤمن زكريا.. والصحافة الإنجليزية تشيد بصلاح

أشاد الإعلام الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح جناح وهداف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بسبب لفتة طيبة تجاه مؤمن زكريا زميله السابق في منتخب مصر، ووسط ترحيب من لاعبي "الريدز".

ودعا صلاح زميله مؤمن زكريا لحضور مباراة ليفربول مع تشيلسي يوم أمس السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يطلب منه الاحتفال معه رفقة اللاعبين في غرفة تغيير الملابس "للريدز" عقب مراسم التتويج.

ونشر نادي ليفربول مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" لاحتفالات لاعبي فريق "الريدز" وأهازيجهم أثناء احتفالهم بلقب المسابقة الأعرق في التاريخ، في غرفة تغيير الملابس، ويتوسطهم مؤمن زكريا.

ضيف مميز في غرفة ملابس الريدز! 🤩



اللاعب المصري @MoamenZakaria يحتفل مع صلاح ولاعبي ليفربول باللقب الإنجليزي الأعرق ❤️



IG / @MoSalah 📹 pic.twitter.com/t5Bq2WQexL — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 14, 2022

وعلقت صحيفة "ذا صن" البريطانية الشهيرة، على احتفال صلاح في عنوان تقريرها الرئيسي على صفحتها عبر الإنترنت قائلة "سوبر صلاح".

وأضافت: "سوبر صلاح الأنيق ونجوم ليفربول يحتفلون بكأس الاتحاد الإنجليزي مع زميل (مو) السابق في منتخب مصر، الذي يعاني من التصلب الجانبي الضموري".

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ونشرت الصحيفة جزءا من تعليقات الجماهير على لفتة صلاح، وكتب أحدهم: "ما فعله صلاح مع مؤمن زكريا يظهر ما هي كرة القدم حقا".

وأضافت: "تواجد مؤمن زكريا كضيف للنجم محمد صلاح"، حيث قام بنشر الفيديو الذي يظهر فيه اللاعب المصري على كرسي متحرك، يحمل كأس الاتحاد الإنجليزي".

وسلط موقع "give me sport" الإنجليزي الشهير، الضوء على ما قام به صلاح، قائلا: "صلاح أشرك مؤمن زكريا في احتفالات تتويج ليفربول باللقب".

وأكد أن "احتفالات صلاح تميزت بوجود عنصر استثنائي هو زميله مؤمن زكريا، ورغم تعرضه للإصابة في المباريات فإن (مو) ظهر بشكل كبير في الاحتفالات عقب المباراة".

أما صحيفة "ميرور" البريطانية، فعلقت بقولها: "انضم للفريق صديق صلاح الطيب، لاعب منتخب مصر الدولي السابق مؤمن زكريا، والذي شخص في عام 2020 أنه يعاني من التصلب الجانبي الضموري وهو ما أدى لاعتزاله كرة القدم".

وأكملت "في لحظة حماسية، حمل زكريا كأس الاتحاد الإنجليزي ولاعبي ليفربول يغنون ويرقصون من حوله".

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موقع "سبورت بايبل" الإنجليزي من جانبه علق على الواقعة نفسها، مشيدا بتصرف صلاح: "إذا لم تكن على علم بقصة مؤمن زكريا، فهي مؤلمة حقا، حيث كان يعتبر من أهم المواهب المصرية وحقق الدوري المصري 3 مرات".

كما سلطت مجلة "Sports Illustrated" الأمريكية، الضوء على لفتة صلاح في تقرير عبر موقعها الرسمي قالت فيه إن مؤمن زكريا شارك في لحظة دافئة مع لاعبي ليفربول خلال الاحتفال بالفوز على تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا، بركلات الترجيح (6-5).

يعاني مؤمن زكريا من مرض نادر أبعده عن الملاعب منذ فترة طويلة، في ظل عدم قدرته على ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي، وهو ما جعل صلاح يدعوه لحضور نهائي كأس إنجلترا ويطلب منه الاحتفال مع لاعبي "الريدز".

ولم يشارك زكريا في أي مباراة منذ 2018 قبل أن يتم تشخيص حالته في 2020 ويضطر للجلوس على كرسي متحرك، لكن هذا لم يمنع لاعبي ليفربول من الاحتفال مع زكريا كأنه واحد منهم حيث سمحوا له بحمل كأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: وكالات