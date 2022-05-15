دار الإفتاء المصرية تعلق على احتفال صلاح ومؤمن زكريا داخل غرف ملابس ليفربول

علقت دار الإفتاء المصرية، على احتفال نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح مع زميله السابق في منتخب "الفراعنة"، مؤمن زكريا، بتتويج "الريدز" بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه أمس السبت بركلات الترجيح 6-5 على تشيلسي بملعب "ويمبلي"، في العاصمة لندن.

وعقب المباراة، ظهر صلاح رفقة زكريا داخل غرف الملابس، وحرص على أن يشارك لاعب الأهلي المصري السابق، نجوم ليفربول فرحتهم بلقب أقدم مسابقة في تاريخ كرة القدم.

Mo Salah and Liverpool celebrating their FA Cup win with Egyptian footballer Moamen Zakaria, who was diagnosed with ALS in 2020.



The beautiful game ❤️ pic.twitter.com/lkQEvhAH23 — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022

وظهرت السعادة على وجه زكريا رغم تنقله على كرسي متحرك بسبب المرض الذي يعاني منه منذ سنوات.

ونشر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر موقعه في "تويتر"، صورة احتفال صلاح مع زكريا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي داخل غرفة خلع ملابس ليفربول، وأشاد بصلاح حيث كتب: "الإنسانية قبل التدين، والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر".

واختتم: "الأخلاق ليست قاصرة على الرياضة بل هي منهج حياة".

الإنسانية قبل التدين والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر والأخلاق ليست قاصرة على الرياضة .. بل هي منهج حياة pic.twitter.com/BCG23faww2 — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) May 14, 2022

وكان زكريا، يستأنف علاجه في لندن، حيث وجه له صلاح الدعوة لحضور المباراة في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية.

ويعاني زكريا (34 عاما) من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، المعروف باسم مرض العصب الحركي، والذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، مسببا فقدان التحكم في العضلات، ما أبعده عن ممارسة كرة القدم.

المصدر: RT