 
مباشر

صلاح يكشف موقفه من المشاركة في لقاء ريال مدريد

الرياضة

صلاح يكشف موقفه من المشاركة في لقاء ريال مدريد
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0rs

طمأن نجم نادي ليفربول محمد صلاح جماهير فريقه باعلان جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، بعد تعرضه للإصابة في لقاء "الريدز" وتشيلسي، أمس السبت، في نهائي كأس إنجلترا.

ولم يستطع صلاح إكمال لقاء تشيلسي، الذي انتهى بفوز فريقه بركلات الترجيح 6-5، بعد تعرضه للإصابة، وغادر الملعب في الدقيقة 33.

وكشفت المراسلة الرياضية الشهيرة، كاري براون، في تغريدة لها عبر حسابها في موقع "تويتر" بعد مباراة ليفربول وتشيلسي، أن صلاح سيكون جاهزا للمشاركة في نهائي دوري الأبطال.

وقالت: "سألت صلاح هل أنت جاهز لنهائي دوري أبطال أوروبا (ضد ريال مدريد)، فرد علي قائلا: نعم أنا بخير".

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قال بدوره، إن صلاح "بخير" ويأمل في مشاركته في المباريات مرة أخرى هذا الموسم.

إقرأ المزيد
أول تعليق لمدرب ليفربول على إصابة صلاح وفان دايك
أول تعليق لمدرب ليفربول على إصابة صلاح وفان دايك

وتتبقى لليفربول ثلاث مباريات هذا الموسم، حيث يواجه ساوثهامبتون وولفارهامبتون في الجولتين الأخيرتين من الدوري الإنجليزي قبل أن يختتم موسمه في الـ28 من الشهر الجاري، بمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا