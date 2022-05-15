أبو تريكة يدخل على خط أزمة نهائي دوري الأبطال ويطالب الأهلي بخطوة محفوفة بالمخاطر

طالب أسطورة الكرة المصرية، محمد أبو تريكة، نادي الأهلي المصري بالانسحاب من مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيجمع الفريقين في الـ30 من الشهر الجاري بالمغرب.

وحجز الأهلي مقعده في المباراة النهائية، بعد تعادله أمس السبت مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري 2-2 في إياب الدور نصف النهائي، علما بأن الفريق المصري كان قد فاز ذهابا برباعية دون رد، بينما تأهل الوداد بعد تفوقه على بيترو كلوب الأنغولي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن في وقت سابق عن استضافة ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضا كبيرا من جانب إدارة الأهلي المصري التي طالبت بإقامة المباراة في ملعب محايد.

وفي ظل هذه الأزمة، نصح أبو تريكة، الأهلي بالانسحاب من مواجهة الوداد، حيث كتب على حسابه في موقع "تويتر": "مبروك للنادي الأهلي الوصول للنهائي، وحظ أوفر لفريق وفاق سطيف.. أحيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذاته، أتمني من مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف.. وآسف على ظهور آرائي علنا، ولكن لم أجد وسيلة ثانية، وبالتوفيق لنادينا الحبيب".

مبروك للنادي الاهلي الوصول للنهائي وحظ اوفر لفريق وفاق سطيف ..احيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة فى حد ذاته أتمني من مجلس ادارة النادي الاهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف .. واسف على ظهور رائي علنا ولكن لم اجد وسيلة تانيه وبالتوفيق لنادينا الحبيب — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 14, 2022

وفي حال اتبع الأهلي نصيحة أبو تريكة، فستكون هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، فقد يخسر الفريق المصري اللقب القاري على إثرها، وقد يتعرض لعقوبات مغلظة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

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تجدر الإشارة إلى أن الـ"كاف" أقام نهائي دوري الأبطال في آخر نسختين في مباراة واحدة حاسمة، بدلا من نظام الذهاب والإياب، وفاز الأهلي المصري باللقبين.

المصدر: RT