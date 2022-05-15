"أسود على روسيا وفئران أمام إسرائيل".. أبو تريكة ينتقد التجاهل الأوروبي لاغتيال أبو عاقلة (فيديو)

انتقد نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة، المحلل الفني في شبكة قنوات beIN Sports، ازدواجية المعايير الأوروبية في التعامل مع القضايا العالمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقبل انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت 14 مايو 2022، على ملعب ويمبلي الشهير في لندن، أظهرت اللقطات التلفزيونية وجود علم أوكرانيا مع اللاعبين، ومكتوب عليه كلمة "السلام".

وعلّق أبو تريكة خلال الاستديو التحليلي قائلا: "هناك علم لفلسطين أيضا وليس فقط علم أوكرانيا، كل شوية داوشينا (يزعجونا) بأوكرانيا، ماشي".

وتساءل نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: "هل أنتم أسود على روسيا وأوكرانيا، وفئران أمام الكيان الصهيوني (إسرائيل)".

وأضاف: "في إنسانة اسمها شيرين توفيت، اغتيلت (شيرين أبو عاقلة)، وهناك شاب صغير اسمه ثائر (اليازوري) عمره 17 أو 18 سنة".

وختم قائلا: "أنتم تنادون بحقوق الإنسان أو أنتم منافقون؟!".

المصدر: RT