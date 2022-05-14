التونسية أنس جابر تطيح بالروسية كاساتكينا وتبلغ نهائي بطولة روما للتنس (فيديو)

فازت التونسية أنس جابر يوم السبت على الروسية داريا كاستكينا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6/4 - 1/6 و7/5 وتأهلت لنهائي روما للسيدات من فئة 1000 نقطة.

وستضرب أنس جابر يوم الأحد 15 مايو موعدا مع البولندية آغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا.

وتواصل لاعبة التنس التونسية تحقيق أرقام تاريخية خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن توجت ببطولة مدريد وستكون أمام إمكانية التتويج مجددا.

وأصبحت البطلة رابع لاعبة تصل لنهائي بطولتي مدريد وروما في العام نفسه بعد الروسية دينارا سافين 2009، والأمريكية سيرينا ويليامز 2013، والرومانية سيمونا هاليب سنة 2017.

كما حققت أنس جابر الإنتصار رقم 11 على التوالي كأفضل سلسلة في مسيرتها الرياضية.

يشار إلى التصنيف الذي ستصدره رابطة محترفات التنس العالمية يوم الاثنين 16 مايو 2022، ستصعد أنس جابر من المرتبة السابعة التي وصلت إليها الأسبوع الماضي إلى المرتبة السادسة مع فرصة الصعود إلى المرتبة الخامسة في صورة تحصلها على بطولة روما.

والمرتبة السادسة هي أفضل مرتبة في مسيرة أنس جابر الاحترافية.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية