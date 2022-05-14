الأهلي يبلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب وفاق سطيف

صعد نادي الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب مضيفه وفاق سطيف الجزائري إثر تعادله معه (2-2) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وسجل هدفي الفريق المصري كل من أحمد عبد القادر ومحمد شريف في الدقيقتين (2 و90) على الترتيب. بينما وقع على ثنائية النادي الجزائري كل من اللاعبين، أحمد قندوسي ورياض بن عياد في الدقيقتين (45 و61) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "5 جويلية 1962" بمدينة الشراقة الجزائرية.

وكان الأهلي قد اكتسح وفاق سطيف بأربعة أهداف من دون رد في مباراة الذهاب، وضرب موعدا في نهائي دوري أبطال القارة السمراء مع نادي الوداد الرياضي المغربي الذي تعادل بدوره مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي (1-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، بعد فوز الفريق المغربي في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

يذكر أنه من المقرر أن تقام المباراة النهائية في الثلاثين من شهر مايو الجاري، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء أيضا.

المصدر: RT