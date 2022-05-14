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شاهد.. دورتموند يكرم هالاند في يوم الوداع .. والنرويجي يرد الجميل!

الرياضة

شاهد.. دورتموند يكرم هالاند في يوم الوداع .. والنرويجي يرد الجميل!
Legion-Media
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ساهم النجم  النرويج، إرلينغ هالاند، في آخر مباراة له بالدور الألماني لكرة القدم، في فوز فريقه بوروسيا دورتموندعلى ضيفه هيرتا برلين (2-1) اليوم السبت، في الجولة 34 "للبوندسليغا".

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، توصله إلى اتفاق مع بروسيا دورتموند، يقضي بانتقال هالاند إلى صفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحرص نادي بروسيا دورتموند قبل بداية المباراة، على تكريم هدافه النرويجي على الفترة التي قضاها في صفوف فريق "أسود الفيستيفال".

كما هتفت جماهير الفريق باسم اللاعب، ليتوجه هالاند إليهم ويتبادل التحية معهم.

وأدرك إرلينغ هدف التعادل لبوروسيا دورتموند من ركلة جزاء عند الدقيقة 68، قبل أن يقتنص زميله المهاجم يوسوفا موكوكو هدف الفوز لأصحاب الأرض (2-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري.

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يذكر أن إرلينغ هالاند (21 عاما) انتقل إلى صفوف بوروسيا دورتموند في يناير 2020، ليقدم أفضل مستوياته في الملاعب الأوروبية، ويكون محط اهتمام العديد من الأندية الكبرى، قبل أن يخطفه نادي مانشستر سيتي.

وأحرز هالاند 86 هدفا بقميص بروسيا دورتموند "أسود الفيستيفال" خلال 89 مباراة، على مدار موسمين ونصف، بمختلف المسابقات، وصنع 23 هدفا.

المصدر: وكالات 

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