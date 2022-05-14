أندية روسية تستأنف ضد قرار "يويفا" أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس"

تقدمت أربعة أندية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، باستبعادها من المنافسات الأوروبية.

وقالت الخدمة الصحفية لنادي تسيسكا موسكو عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "نبلغكم أن نادينا، بالإضافة إلى ثلاثة أندية أخرى من الدوري الروسي الممتاز، زينيت بطرسبورغ، ودينامو موسكو، وسوتشي، قدمت استئنافا إلى محكمة لوزان للتحكيم الرياضي (CAS) ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2 مايو 2022 بإبعاد الأندية الروسية من المسابقات الأوروبية".

وأضاف بيان النادي: "طلبت جميع الأندية مراجعة سريعة للشكوى. ونأمل أن يتم احترام مبدأ الرياضة.. ونادي تسيسكا موسكو يسعى جاهدا للعب في المسابقات الأوروبية، وسننافس حتى النهاية من أجل إحراز مركز متقدم في الدوري. تقديم الطلب قبل نهاية الموسم يرتبط بمواعيد نهائية صارمة لاستئناف بعض قرارات الاتحاد الأوروبي خلال 10 أيام تقويمية".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر يوم الاثنين 2 مايو الجاري، استبعاد الأندية الروسية والمنتخبات الوطنية من الموسم الدولي (2022-2023) ولن تتمكن الأندية الروسية في الموسم المقبل، من المشاركة في المسابقات الأوروبية، ودوري الأمم الأوروبية، وبطولة أوروبا تحت 21 سنة، و"يورو 2022" للسيدات، وكذلك في تصفيات كأس العالم للسيدات 2023.

المصدر: وكالات