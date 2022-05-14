شفيونتيك تهزم سابالينكا وتصعد إلى نهائي دورة روما

تأهلت البولندية، إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، إلى نهائي دورة روما للتنس ذات الألف نقطة والبالغ مجموع جوائزها 2.5 مليون يورو، بفوزها على البيلاروسية، أرينا سابالينكا.

ولم تجد شفيونتيك، حاملة اللقب، أي صعوبة للفوز على منافستها البيلاروسية المصنفة ثالثة في الدورة، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-1، في ساعة و51 دقيقة.

5th final in a row.

10th consecutive victory in Rome.

27-straight match wins.



🇵🇱 @iga_swiatek, signore e signori.#IBI22pic.twitter.com/hiK7PI21eT — wta (@WTA) May 14, 2022

وتلعب شفيونتيك (20 عاما) في النهائي، مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق، بين الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 23 عالميا، والمتألقة التونسية، أنس جابر، المصنفة سابعة عالميا.

وسبق أن تواجهت أنس وكاساتكينا في 5 مناسبات سابقة، وفازت التونسية في المواجهات الثلاث الأخيرة، بينما خسرت أول مباراتين عامي 2016 و2018.

المصدر: WTA