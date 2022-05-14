 
مباشر
عاجل
لافروف: جهود الغرب الرامية إلى عزل روسيا محكوم عليها بالفشل

شفيونتيك تهزم سابالينكا وتصعد إلى نهائي دورة روما

الرياضة

شفيونتيك تهزم سابالينكا وتصعد إلى نهائي دورة روما
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0me

تأهلت البولندية، إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، إلى نهائي دورة روما للتنس ذات الألف نقطة والبالغ مجموع جوائزها 2.5 مليون يورو، بفوزها على البيلاروسية، أرينا سابالينكا.

ولم تجد شفيونتيك، حاملة اللقب، أي صعوبة للفوز على منافستها البيلاروسية المصنفة ثالثة في الدورة، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-1، في ساعة و51 دقيقة.

وتلعب شفيونتيك (20 عاما) في النهائي، مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق، بين الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 23 عالميا، والمتألقة التونسية، أنس جابر، المصنفة سابعة عالميا.

وسبق أن تواجهت أنس وكاساتكينا في 5 مناسبات سابقة، وفازت التونسية في المواجهات الثلاث الأخيرة، بينما خسرت أول مباراتين عامي 2016 و2018.

المصدر: WTA

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا