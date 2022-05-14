الدوري الماسي.. البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع في الدوحة (فيديو)

فاز البطل الأولمبي المغربي، سفيان البقالي، أمس الجمعة، بسباق 3000 متر موانع، ضمن الجولة الأولى من الدوري الماسي لألعاب القوى، التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة.

وحل العداء المغربي، الحائز على الميدالية الذهبية لذات السباق في أولمبياد طوكيو الأخير، في المركز الأول بعدما سجل أفضل توقيت عالمي في مسافة 3000 متر موانع هذه السنة، قدره 8:09.66 دقيقة، فيما حل الإثيوبي لاميشا جيرما ثانيا (8:09.67)، والكيني كيبيووت أبراهام ثالثا (8:16.40).

فوز المغربي سفيان البقالي بذهبية سباق 3000 متر موانع في منافسات #الدوري_الماسي لألعاب القوى 2022 pic.twitter.com/EBa5TiacQQ — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 13, 2022

وعرف السباق إثارة وتشويقا كبيرين، فرغم أن البقالي سيطر على أغلب مجرياته، إلا أن العداء الإثيوبي لاميشا جيرما، كاد أن يحرمه من الصدارة في آخر ثوان، لكن البطل المغربي تدارك الأمر وأنهى السباق متقدما على منافسه الإثيوبي بفارق جزء واحد من الثانية.

ولجأ منظمو السباق لتقنية "الفوتوفينيش" لتأكيد فوز البقالي.

وتدور منافسات الدوري الماسي على 12 جولة، تقام في عدة مدن في مختلف العالم، بينها العاصمة الإنجليزية لندن، التي ستستضيف الجولة الثانية، والعاصمة المغربية الرباط، التي ستحتضن الجولة الرابعة.

المصدر: وكالات