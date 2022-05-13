الوداد المغربي يبلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل نادي الوداد الرياضي المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي، إثر تعادله معه (1-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وتقدم الفريق الأنغولي بهدف سجله مهاجمه البرازيلي جيلسون مورييرا في الدقيقة 21، ولكن المدافع المغربي أمين فرحان أدرك التعادل سريعا لفريقه في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وسيكون الوداد الرياضي على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهة الثانية التي ستجمع وفاق سطيف الجزائري وضيفه الأهلي المصري، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ساحق للأخير برباعية نظيفة.

يذكر أنه من المقرر أن تقام المباراة النهائية في الثلاثين من شهر مايو الجاري، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء أيضا.

المصدر: RT