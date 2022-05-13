المتألقة أنس جابر تواصل انتصاراتها في روما .. فيديو
تأهلت النجمة التونسية، أنس جابر، إلى الدور قبل النهائي لبطولة روما للتنس لفئة الألف نقطة التي تقام على الملاعب الترابية.
ونجحت أنس جابر في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على اليونانية ماريا سكاري، المصنفة رابعة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (1-6) و(67-5) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.
NO QUIT 😤— wta (@WTA) May 13, 2022
🇹🇳 @Ons_Jabeur fights back from the brink of defeat! Books her place in the semifinals.#IBI22pic.twitter.com/l00mVuogzV
No pen? No problem! ✍️@Ons_Jabeur has you covered!#IBI22pic.twitter.com/7QRA1CkAqC— wta (@WTA) May 13, 2022
وستكون النجمة التونسية، المصنفة سابعة عالميا، في الدور قبل النهائي، بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع الروسية داريا كاساتكينا مع السويسرية جيل بيلين تايشمان.
وتسعى أنس جابر (27 عاما) لتحقيق لقبها الأول في روما والثاني في بطولة من فئة الألف نقطة، بعد تتويجها بلقب بطلة بدورة مدريد يوم السبت الماضي، محققة لقبها الأكبر في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.
المصدر: RT