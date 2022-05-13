شاهد.. صورة مسربة لقميص نيوكاسل الجديد بألوان المنتخب السعودي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن شكل القميص الثاني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم خلال الموسم المقبل، يشبه إلى حد بعيد قميص المنتخب السعودي.

ونشر حساب صحيفة "ديلي ميل"، صورة مسربة لقميص نيوكاسل الجديد لخوض مبارياته خارج أرضه مصمم باللون الأبيض مع خطوط خضراء على الرقبة والأكمام، شديد الشبه قميص المنتخب السعودي، كما أن شعار الفريق وشركة "كاستور" المصنعة له سيكون باللون الأخضر.

twitter/sportbible

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وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة من إدارة نيوكاسل هدفها زيادة شعبية الفريق في المنطقة العربية، ورفع الإيرادات من مبيعات القمصان في المملكة العربية السعودية.

واستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على 80% من أسهم نادي نيوكاسل في أكتوبر الماضي، وأصبح نيوكاسل أكثر الأندية الأوروبية التي أنفقت على تعاقدات اللاعبين في يناير الماضي، حيث دفع 94 مليون جنيه إسترليني في جلب 5 صفقات، الأمر الذي يبدو أنه أنقذه من شبح الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي (2021-2022).

المصدر: وكالات