بوروسيا دورتموند يغازل الجماهير السعودية على حساب المصرية: "وش السالفة يا إتي؟"

داعب نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، مشاعر جماهير نادي الاتحادي السعودي لكرة القدم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن قميص الفريق للموسم القادم (2022-2023).

وكشف نادي بروسيا دورتموند النقاب، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قميص "أسود الفيستيفال للموسم المقبل".

وتشابه القميص مع ألوان قميص نادي الاتحاد السعودي، وفريق المقاولون العرب المصري لكرة القدم.

ونشر حساب بوروسيا دورتموند على موقع "تويتر" صورة لقميصه الجديد، معلقا بـ"تغريدة" طريفة باللهجة السعودية، وموجهة لحساب نادي الاتحاد السعودي، جاء فيها: "وش السالفة يا إتي؟".

twitter/BlackYellow

وتفاعلت الجماهير السعودية، ومشجعو الاتحاد، مع المنشور، مما دفع النادي للذهاب إلى مداعبة المصريين بمنشور آخر.

ونشر النادي صورة لنجمه الألماني ماركو رويس بالقميص الجديد، وعلق عليها بالعامية المصرية، قائلا: "لا مش المقاولون العرب"، في إشارة لزي الفريق الشهير بـ"ذئاب الجبل".

لا مش المقاولون العرب https://t.co/Goud7WoA5Q — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 13, 2022

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها الفريق الألماني قميصا يحمل اللون الأصفر مع خطوط سوداء طولية، حيث شهد موسم (2012-2013) حمله لقميص مشابه.

المصدر: وكالات