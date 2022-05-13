دوري أبطال إفريقيا.. برنامج إياب نصف النهائي

وصلت منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إلى محطتها قبل الأخيرة، حيث ستتحدد هذا الأسبوع هوية الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية.

ويلعب الوداد المغربي مساء اليوم الجمعة مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي في إياب الدور نصف النهائي الأول، بينما يحل الأهلي المصري غدا السبت، ضيفا ثقيلا على وفاق سطيف الجزائري في المباراة الثانية ضمن إياب الدور نصف النهائي.

وتغلب الأهلي على وفاق سطيف برباعية دون رد في مباراة الذهاب، بينما عاد الوداد بفوز ثمين من ملعب مضيفه بيترو أتلتيكو بنتيجة 3-1.

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وفيما يلي موعد مباراتي إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بتوقيت غرينيتش:

الجمعة 13 مايو

الوداد المغربي # بترو أتلتيكو الأنغولي - الساعة 19:00.

السبت 14 مايو

وفاق سطيف الجزائري # الأهلي المصري - الساعة 19:00.

وتقام المباراة النهائية في الـ30 من مايو الجاري، في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

المصدر: RT