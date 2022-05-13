دوري أبطال إفريقيا.. "فضيحة رياضية" تهز الترجي التونسي (فيديو)

تناقل رواد منصات التواصل، فيديو يزعم بأنه لمسؤول في نادي الترجي التونسي "وسام خواجة"، يتحدث فيه الأخير عن تأثير ناديه على قرارات لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وحسب الفيديو، الذي تم تناقله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، قال وسام خواجة لبعض أصدقائه، لا يظهرون في الفيديو، إن ناديه يتحكم في لجنة الحكام داخل "الكاف" بمساعدة التونسي طارق البوشماوي، العضو السابق في اللجنة التنفيذية لـ"فيفا" والـ"كاف"، قائلا: "المغاربة ظنوا أنهم قضوا على الفساد في لجنة الحكام بتنحية البوشماوي من رئاستها.. لكن كنا نتواصل بلائحة الحكام لاختيار من يقود مباراة الذهاب ومن يحكم في الإياب".

وأضاف: "الترجي كان يقضي الأمر في مباريات الذهاب، باختيار حكام يحابوننا.. ثم نختار الحكم الجنوب إفريقي غوميز، الذي لا تغريه أموال الخصوم، ليقود مباريات العودة".

فيديو مسرب

فضيحة جديدة و كبرى ل #الترجي و شهادة من أحد المسؤولين ""وسام خواجة" على كيفية شراء ذمم الحكام و تورط

#طارق_بوشماوي و #رياض_بنور@caf_online_AR@fifacom_ar@CAFCLCC_frpic.twitter.com/ecauhFCxpI — tarek ibnou ziyad (@70rMaghribi) May 12, 2022

وأقر المتحدث نفسه بأن هذه هي كرة القدم "إما تقبل بذلك أو ترفض".

تجدر الإشارة إلى أن الترجي دأب على المشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في السنوات الأخيرة، وحقق اللقب في أكثر من مناسبة، وأثارت مواجهته ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في العام 2019، جدلا واسعا بعد انسحاب الفريق المغربي من المباراة احتجاجا على قرارات الحكم.

المصدر: هيسبورت + مواقع التواصل