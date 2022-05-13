 
مباشر
عاجل
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-27" و15 مسيرة أوكرانية

دوري أبطال إفريقيا.. "فضيحة رياضية" تهز الترجي التونسي (فيديو)

الرياضة

دوري أبطال إفريقيا..
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0ct

تناقل رواد منصات التواصل، فيديو يزعم بأنه لمسؤول في نادي الترجي التونسي "وسام خواجة"، يتحدث فيه الأخير عن تأثير ناديه على قرارات لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وحسب الفيديو، الذي تم تناقله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، قال وسام خواجة لبعض أصدقائه، لا يظهرون في الفيديو، إن ناديه يتحكم في لجنة الحكام داخل "الكاف" بمساعدة التونسي طارق البوشماوي، العضو السابق في اللجنة التنفيذية لـ"فيفا" والـ"كاف"، قائلا: "المغاربة ظنوا أنهم قضوا على الفساد في لجنة الحكام بتنحية البوشماوي من رئاستها.. لكن كنا نتواصل بلائحة الحكام لاختيار من يقود مباراة الذهاب ومن يحكم في الإياب".

وأضاف: "الترجي كان يقضي الأمر في مباريات الذهاب، باختيار حكام يحابوننا.. ثم نختار الحكم الجنوب إفريقي غوميز، الذي لا تغريه أموال الخصوم، ليقود مباريات العودة".

وأقر المتحدث نفسه بأن هذه هي كرة القدم "إما تقبل بذلك أو ترفض".

تجدر الإشارة إلى أن الترجي دأب على المشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في السنوات الأخيرة، وحقق اللقب في أكثر من مناسبة، وأثارت مواجهته ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في العام 2019، جدلا واسعا بعد انسحاب الفريق المغربي من المباراة احتجاجا على قرارات الحكم.

المصدر: هيسبورت + مواقع التواصل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا