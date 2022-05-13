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التونسية أنس تصعد لربع نهائي دورة روما

الرياضة

التونسية أنس تصعد لربع نهائي دورة روما
Legion-Media
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واصلت النجمة التونسية، أنس جابر، تألقها هذا العام وبلغت الدور ربع النهائي لبطولة روما للتنس لفئة الألف نقطة التي تقام على الملاعب الترابية.

وجاء تأهل أنس، المصنفة سابعة عالميا، على حساب الكازاخستانية، يوليا بوتينتسيفا، المصنفة الأربعين، بفوزها عليها بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3، و6-2.

وستلعب أنس في الدور ربع النهائي مع اليونانية ماريا سكاري، المصنفة رابعة، والتي تأهلت على حساب الأمريكية كوري جوف 6-4، و7-5.

وتتطلع أنس (27 عاما)، لتحقيق لقبها الأول في روما والثاني في بطولة من فئة ألف نقطة بعد فوزها السبت الماضي بدورة مدريد، محققة لقبها الأكبر في مسيرتها.

المصدر: WTA

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