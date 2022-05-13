التونسية أنس تصعد لربع نهائي دورة روما

واصلت النجمة التونسية، أنس جابر، تألقها هذا العام وبلغت الدور ربع النهائي لبطولة روما للتنس لفئة الألف نقطة التي تقام على الملاعب الترابية.

وجاء تأهل أنس، المصنفة سابعة عالميا، على حساب الكازاخستانية، يوليا بوتينتسيفا، المصنفة الأربعين، بفوزها عليها بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3، و6-2.

وستلعب أنس في الدور ربع النهائي مع اليونانية ماريا سكاري، المصنفة رابعة، والتي تأهلت على حساب الأمريكية كوري جوف 6-4، و7-5.

Friday's quarterfinal menu at #IBI22 😚👌



𝑨𝒏𝒕𝒊𝒑𝒂𝒔𝒕𝒐 🥗

[3] Sabalenka vs. Anisimova 🇺🇸



𝑷𝒓𝒊𝒎𝒐 🍝

🇵🇱 [1] Swiatek vs. Andreescu 🇨🇦



𝑺𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐 🥩

🇹🇳 [9] Jabeur vs. [4] Sakkari 🇬🇷



𝑫𝒐𝒍𝒄𝒆 🍨

🇨🇭 Teichmann vs. Kasatkina pic.twitter.com/Q8g4MNSvv8 — wta (@WTA) May 13, 2022

وتتطلع أنس (27 عاما)، لتحقيق لقبها الأول في روما والثاني في بطولة من فئة ألف نقطة بعد فوزها السبت الماضي بدورة مدريد، محققة لقبها الأكبر في مسيرتها.

المصدر: WTA