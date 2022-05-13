رسميا.. ألفريد شرودر مدربا جديدا لأياكس خلفا لتن هاغ

أعلن نادي أياكس أمستردام، تعيين الهولندي ألفريد شرودر، مدربا جديدا له قادما من كلوب بروج البلجيكي، خلفا لمواطنه إريك تن هاغ، المنتقل إلى مانشستر يونايتد.

وقال بطل الدوري الهولندي لكرة القدم في بيان إن "أياكس ونادي بروج وألفريد شرودر توصلا إلى اتفاق حيال انتقال المدرب إلى أياكس".

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• 'Becoming head coach at Ajax is an honor'

• 'We know Alfred as a strong coach' — AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2022

وأضاف أن "شرودر وقع عقدا مع أياكس يدخل حيز التنفيذ مع انتهاء الموسم الحالي، ويستمر لموسمين حتى 30 يونيو 2024"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العقد "يتضمن خيار التمديد لموسم ثالث".

وسيكون شرودر خليفة لتن هاغ المنتقل اعتبارا من الموسم المقبل لقيادة مانشستر يونايتد، بعدما قاد أياكس أمستردام إلى الاحتفاظ بلقب الدوري الهولندي بفوزه الساحق على هيرينفين 5-0 في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة، يوم الأربعاء.

وقال شرودر، الذي كان مساعدا لتن هاغ في أياكس عام 2018 :"أن أصبح مدربا في أياكس هو شرف وفرصة عظيمة بالنسبة لي، وسأتمسك بها بكلتا يدي".

وأضاف "من الرائع أن أعود، لأنني قضيت وقتا رائعا في أياكس لمدة عام ونصف العام كنت أعمل خلالها في النادي".

وبدأ شرودر، وهو لاعب خط وسط سابق في الدوري الهولندي، مسيرته الاحترافية في فينورد عام 1991، قبل إنهاء مسيرته في العام 2009 عندما كان في صفوف فيتيس إرنهم، ليصبح مدربا مساعدا في النادي نفسه في العام ذاته، قبل أن ينتقل إلى تفينتي أنشخيدة حتى العام 2015.

وبعد فترة قضاها كمساعد في هوفنهايم الألماني، انتقل إلى أياكس، قبل العودة مجددا إلى هوفنهايم.

وفي العام 2020، انضم شرودر إلى مواطنه رونالد كومان كمساعد أيضا في برشلونة الإسباني، قبل أن يتولى منصبه مدربا لنادي كلوب بروج.

المصدر: أ ف ب