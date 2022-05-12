الماتادور نادال يودع روما مبكرا

خرج النجم الإسباني رافائيل نادال من الدور ثمن النهائي لبطولة روما الإيطالية للتنس لفئة الألف نقطة "الماسترز"، على يد الكندي دينيس شابوفالوف.

فاز نادال في المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل شوط واحد، ولكن اللاعب الكندي عاد من بعيد وحول تأخره إلى فوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (1-6) و(7-5) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الخميس.

وضرب دينيس شابوفالوف موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع النجم النرويجي كاسبر رود الصاعد الذي تغلب بدوره على الأمريكي جنسن بروكسبي، بمجموعتين من دون رد، بواقع (6-3) و (6-4).

المصدر: RT