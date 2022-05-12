الحكم بالسجن على سارق منزل الجزائري وناس

أفادت صحيفة " توتو نابولي"، اليوم الخميس، بأن محكمة إيطالية، قررت إيداع اللص الذي سطا على منزل لاعب المنتخب الجزائري ونادي نابولي الإيطالي، آدم وناس، خلف القضبان.

وقالت " توتو نابولي" أن العدالة الإيطالية حكمت بسجن اللص لمدة 5 سنوات و4 أشهر.

وتعود الحادثة ليوم 18 ديسمبر الماضي، عندما عاد آدم الوناس إلى بيته، عقب حصة تدريبية لفريقه نابولي عشية مباراتهم أمام ميلان، ليفاجئ بوجود رجل يحمل سلاحا ناريا في بيته.

وقام اللص بتهديد آدم الوناس بالقتل، عبر تصويب المسدس نحو رأسه وطالبه بتسليم ما يملكه، قبل أن يفر هاربا بعد سرقته مبلغا ماليا وساعة يد فاخرة ومجوهرات تقدر بنحو 5 آلاف يورو.

وقادت التحقيقات المكثفة للشرطة، إلى إلقاء القبض على اللص بعد 3 أيام من وقوع الحادثة، قبل أن يتم الحكم عليه اليوم بالسجن.

المصدر: وكالات