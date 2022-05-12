رونالدو يفوز بجائزة "لاعب الشهر" في الدوري الإنجليزي
توج نجم مانشستر يونايتد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في شهر أبريل بالدوري الإنجليزي.
وكتب حساب الدوري الإنجليزي على "تويتر"، "رونالدو هو لاعب الشهر للمرة الثانية هذا الموسم".
Cristiano Ronaldo is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for the second time this season 💫#PLAwards | @Cristiano | @ManUtdpic.twitter.com/lkryrExtoD— Premier League (@premierleague) May 12, 2022
وقدم رونالدو البالغ عمره 37 عاما، أداء رائعا خلال الشهر الماضي مع مانشستر يونايتد في الدوري، حيث سجل خمسة أهداف في 3 مباريات ضد نوريتش سيتي، أرسنال، وتشيلسي.
وبشكل عام، سجل رونالدو 18 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويبتعد بفارق 4 أهداف عن نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري.
وتتبقى لمانشستر يونايتد مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي، حيث يواجه كريستال بالاس في الجولة الأخيرة في الـ22 من مايو الجاري.
المصدر: Premier League