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تن هاغ يقود أياكس للفوز بالدوري الهولندي قبل توليه تدريب مانشستر يونايتد

الرياضة

تن هاغ يقود أياكس للفوز بالدوري الهولندي قبل توليه تدريب مانشستر يونايتد
Legion-Media
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قاد إريك تن هاغ، فريقه أياكس إلى الاحتفاظ بلقب الدوري الهولندي بفوزه على هيرينفين 5-0، أمس الأربعاء، في المرحلة الـ33، وذلك قبل انتقاله للإشراف على تدريب مانشستر يونايتد.

وتناوب على تسجيل أهداف أياكس، خمسة لاعبين مختلفين هم نيكولاس تاليافيكو، وستيفن بيرخويس، وسيباستيان هالر (من ركلة جزاء)، وبراين بروبي، وإدسون الفاريس، في الدقائق 19، 33، 38، 85، و90 على الترتيب.

ورفع أياكس رصيده إلى 82 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي أيندهوفن، حامل اللقب 24 مرة، وذلك قبل نهاية الموسم بجولة واحدة.

واللقب هو السادس والثلاثون لأياكس الذي بلغ نهائي كأس هولندا وخسره أمام ايندهوفن 1-2 الشهر الماضي.

وتميز أياكس هذا الموسم باللعب الهجومي، حيث سجل 96 هدفا في 33 مرحلة أي أقل بقليل من 3 أهداف في المباراة الواحدة.

وبعد هذا التتويج، سينتقل تن هاغ، لتدريب مانشستر يونايتد خلفا للألماني رالف رانغنيك.

المصدر: أ ف ب

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