شاهد.. لاعب برازيلي يسجل هدفا نادرا على طريقة زيدان

أحرز اللاعب أنسيلمو رامون، هدفا عالميا خلال مباراة جمعت فريقه، كلوب ريجاتاس برازيل، وضيفه سامبايو كوريا، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم.

وجاء هدف رامون في الدقيقة 17 من تسديدة

صاروخية على الطائر من خارج منطقة الجزاء، سددها من لمسة واحدة بعد عرضية مميزة من زميله في الفريق، لتسكن شباك سامبايو.

eu sei, você lembrou do gol do Zidane.. pqp GOLAÇO!



pic.twitter.com/J4iuS4rczn — REAL MADRID MIL GRAU (@realmilgrauu) May 10, 2022

وأضفى حارس مرمى سامبايو مزيدا من الجمالية على هذا الهدف بقفزه عاليا في تجاه الكرة، لكن دون أن ينجح في التصدي لها.

Agarrarla de esta forma en el aire es el sueño de todo jugador de fútbol. Mención de honor para el centrador. Golazo de Anselmo Ramon contra Sampaio Corrêa en la Serie B 🇧🇷.pic.twitter.com/MmFdL7ixbR — VarskySports (@VarskySports) May 10, 2022

ويتوقع أن يترشح هذا الهدف للفوز بجائزة بوشكاس لأفضل هدف في العام، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشبهت جماهير كرة القدم في البرازيل، هدف رامون، بالهدف الذي سجله الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، بقميص ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى باير ليفركوزن في نسخة 2002.

📅 18 years to the day since THAT Zinédine Zidane volley! 🚀



🤔 Best goal in #UCL history?#OTD | @realmadridenpic.twitter.com/pHMVSZWWmP — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 15, 2020

وجاء هدف "زيزو" عندما مرر الظهير الأيسر للفريق الملكي وقتها روبرتو كارلوس الكرة إلى النجم الفرنسي، الذي استقبلها مباشرة بتسديدة قوية بيسراه من على بعد 18 مترا دون أن يكون مواجها لمرمى ليفركوزن، لتسكن الكرة شباك أعلى الزاوية اليسرى لحارس مرمى الفريق الألماني.

المصدر: ge.globo.com