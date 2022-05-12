خاميس يتمنى فوز ليفربول على ريال مدريد في دوري الأبطال ويكشف السبب

صرح النجم الكولومبي، خاميس رودريغيز، بأنه يتمنى فوز ليفربول على فريقه السابق ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب بينهما نهاية الشهر الحالي.

ودافع خاميس عن ألوان الريال بين العامين 2014 و2020، لكنه أكد أنه سيدعم ليفربول في نهائي دوري الأبطال الذي سيقام في باريس في الـ28 من الشهر الجاري، بدلا من تشجيع ريال مدريد وذلك بسبب صديقه ومواطنه لويس دياز، الذي يتألق حاليا مع "الريدز".

وقال خاميس في تصريحات نقلتها صحفية "ماركا" الإسبانية: "ليفربول يلعب بشكل جيد للغاية ولديهم (لوتشيتو) دياز، وأريد أن يفوز لوتشيو باللقب".

ورغم ذلك، فقد أقر خاميس بالتحدي الكبير الذي سيواجهه رفاق دياز للتتويج باللقب القاري على حساب ريال مدريد.

وقال في هذا الصدد: "ريال مدريد فريق قوي جدا في هذه المباريات (مباريات دوري الأبطال). لقد رأينا ذلك في ربع النهائي وفي نصف النهائي".

وواصل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما حديثه معبرا عن حبه لريال مدريد وزملائه السابقين قائلا: "سيكون الأمر صعبا بالنسبة لي، لدي زملاء سابقون في ريال مدريد، وأنا أحب النادي كثيرا، ولديهم تاريخ كبير في مثل هذه المباريات، لكن ليفربول يمكن أن يلعب مباراة رائعة".

يذكر أن دياز يقدم مستوى مميزا للغاية منذ انضمامه إلى نادي ليفربول مطلع العام الحالي، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل الفريق لنهائي دوري الأبطال.

المصدر: ماركا