الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا

ضمن أتلتيكو مدريد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه، أمس الأربعاء 2-0، على مضيفه إلتشي، ضمن منافسات المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ثنائية الأتلتيكو، البرازيلي ماتيوش كونيا، والأرجنتيني رودريغو دي بول، في الدقيقتين 27 و61 على الترتيب.

وقبل مرحلتين من نهاية الموسم، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بالدوري الإسباني، متقدما بست نقاط عن ريال بيتيس الخامس، ولكنه ضمن مشاركته في المسابقة القارية الأم حتى في حال خسارته آخر مباراتين بفضل تفوقه في المواجهتين المباشرتين على بيتيس.

وتتأهل أربعة أندية إسبانية إلى مسابقة دوري الأبطال، وضمن في وقت سابق كل من ريال مدريد، الذي ضمن أيضا التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، ووصيفه برشونة، تأهلهما للمسابقة القارية إضافة إلى أتلتيكو، بينما تقتصر المنافسة على البطاقة الرابعة بين إشبيلية الرابع برصيد 66 نقطة، وبيتيس الخامس مع 61 نقطة.

ويحل إشبيلية ضيفا على أتلتيكو في المرحلة ما قبل الأخيرة ويختتم الموسم على أرضه ضد أتلتيك بلباو، أما بيتيس فيستقبل غرناطة قبل أن يحل ضيفا على ريال مدريد ختاما، لمعرفة من سيرافق قطبي مدريد وبرشلونة إلى دوري الأبطال.

المصدر: وكالات