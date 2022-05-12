التونسية أنس تصعد إلى ثمن نهائي دورة روما

واصلت النجمة التونسية أنس جابر تألقها هذا العام وبلغت الدور ثمن النهائي لبطولة روما للتنس لفئة الألف نقطة التي تقام على الملاعب الترابية.

وجاء تأهل أنس، المصنفة سابعة عالميا على حساب الأسترالية، أيلا تومليانوفيتش، بفوزها عليها بمجموعتين دون رد 7-5، 6-2.

وتتطلع أنس (27 عاما)، لتحقيق لقبها الأول في روما والثاني في بطولة من فئة ألف نقطة بعد فوزها السبت الماضي بدورة مدريد، محققة لقبها الأكبر في مسيرتها.

وتلتقي أنس في الدور المقبل مع الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا، المصنفة في المركز الـ40، والتي أطاحت بالمصنفة عاشرة، الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3-6، 7-6، و6-1.

المصدر: RT